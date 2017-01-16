葉毓蘭：小英出訪兩趟 重傷國家競爭力

蔡英文談一例一休，卻要勞工自立自強。(圖截自影音)

蔡英文總統上任不到8個月，赴中、南美洲出訪兩趟，第一次遇到華航罷工，第二次國內因「一例一休」民怨沸騰，小英回程在機上說「勞方不自己去跟資方說，都跟政府抗議，政府公親變事主，你們要自立自強啊。」前警大教授葉毓蘭在臉書批評，兩趟出國，不是國庫重傷，幾十億的排場算什麼，最大的重傷是國家的競爭力，一次衰弱過一次。

蔡英文總統7日到15日展開「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。去年上任一個月後，蔡英文出訪友邦巴拿馬和巴拉圭，去程過境美國邁阿密，回程過境美國洛杉磯，全程9天8夜，出國當天桃園、松山機場所有華航班機全部停飛罷工，總統專機是桃園機場唯一起飛的華航班機。

葉毓蘭說，520至今不到八個月，是的，全國軍民同胞們，不到八個月，千萬不要懷疑。小英總統出國鞏固邦交、宣慰僑胞兩趟!

她表示，兩趟的成本到底花了多少，我們這種小民是不得而知啦。因為，上回付出的贖金，有些帳還是賴給馬英九，這次呢，面子做很大，因為舊金山的迎賓規格空前，派出50部重機，直逼阿拉伯油國的豪邁，下次過境，其實還可以再租個空中直升機，還個立體迎賓，在那個money talks的國度，只要付錢，要什麼排場都有，別把中華民國總統過境搞得像爆發戶的土豪出巡，please.

蔡英文上任後兩趟出國，葉毓蘭說，不是國庫重傷，幾十億的排場算什麼，最大的重傷是國家的競爭力，一次衰弱過一次。去年首度出訪時，小英總統行前給華航空服員的罷工一個溫暖的熊抱，留下一句「若不是忍無可忍」不會走上街頭！」，保證「不會讓你們孤單」後，華航的罷工訴求照單全收，從此開啟所有「忍無可忍」的團體走上街頭，冀求總統溫暖的「絕不會讓你們孤獨」，這半年來，累死累垮了多少警察，整個社會除了街頭動盪之外，國家的生產力競爭力，完全被綁架…

第二次總統出訪期間，葉毓蘭問，國事真的只有年金改革引發的軍公教強烈抗爭嗎？明明一例一休對於社會所造成的混亂，讓台灣好像墜入伸手不見五指的雲霧中，看不到方向；明明光鮮出訪時，外交上先有奈及利亞的羞辱、國防又有遼寧艦的示威緩速通過；但是回國時只有「年金改革成功，國家才有未來」，將國家治理不力的所有後果都栽贓在退休軍公教身上！

葉毓蘭問，誰該負責呢?我們四年一次的選舉，不是就是選出一個接受委託要負起責任的政府嗎?如果我們選出的政府只會推事，只會以為自己是公親，不是事主；只有朕意、黨意，沒有民意；這個所謂最會溝通的政府，只是使用詐騙集團的話術罷了!

(中時電子報)