美食當誘惑！來動物園看「大象打拳擊」
新春來動物園，看大象打拳擊！亞洲象的嗅覺相當靈敏！台北市立動物園亞洲熱帶雨林區的亞洲象戶外活動場內，最近懸吊了一個藍色的「拳擊沙包」，這是保育員為了提升「友信」和「友愷」的生活品質，特別研發新款行為豐富化玩具，讓他們展現如同野外大象般的活動模式，必須花點力氣、伸展筋骨，才能取得樹上的食物。
保育員決定利用這個特性，設計了像是「拳擊沙包」的行為豐富化玩具。它其實是一個空心的長圓桶，裡面放入亞洲象喜歡吃的「噸重料」，並在底端打孔，孔的大小必須恰到好處，兼顧到取食難度的變化外，也讓氣味更容易擴散，來增加嗅覺刺激。
最後再懸吊到只有象鼻舉起才能碰觸到的高度；希望亞洲象在美味的誘惑下，願意將整個肢體向上延伸，來取得作為獎勵的食物，就像野外的亞洲象為了想吃樹梢的嫩葉所會出現的動作一般，順便也鍛鍊了牠們全身的肌肉。
「友信」和「友愷」對這項新玩具，已經從單純的好奇變成非常喜愛。現在一出戶外活動場，「友信」就會馬上走往「拳擊沙包」的打擊位置，開始舉鼻拍擊桶身，甚至把兩支前腿都舉起，就是想要更靠近「沙包」，好把裡面的食物給震出來，再饞涎欲滴地好好品嘗。
想必辛苦得來的食物總是份外甜美，因為這項新玩具，成功刺激「友信」和「友愷」練習搜索並延長覓食的時間，也讓牠們的運動量增加了。
這項行為豐富化玩具試驗的成功，幕後功臣是貼身照顧「友信」和「友愷」的保育員們，除了每日餵食、清掃等必備的工作外，對於動物行為的「洞察力」和「想像力」都是增進動物福利最大的隱形推手。
動物園全年度動物保母講古活動(Keeper’s Talk)，主題「動物上學去」，將於每周三下午16:10-16:20，在亞洲象戶外活動場前的涼亭開講，歡迎來現場聆聽保育員和您分享亞洲象「友信」和「友愷」的故事喔！
(中時電子報)
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