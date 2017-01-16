IYF韓籍志工訪樹德 熱情感動師生

高市樹德家商日前邀請來自韓國的國際青少年組織IYF分享國際志工生活及挑戰內心極限的心路歷程，志工們的熱情及情操感動師生，校方也將持續邀請他們到校交流。

韓國志工表演韓國傳統扇子舞，驚豔全場。他們還以在台所習的中文演講，鼓勵樹德學生不要逃避困難，也不要安於現狀，勇敢面對挑戰，越過心中覺得負擔的事，並學習自制力，對心中喜歡的事，學會忍耐，對不願意做的事，也能甘心樂意地謙虛學習。

隨行的韓國講師強調，要知道自己不是完美無缺的人，不要活在自己的世界裡，要打開心與他人交流，因著心與心的交流得到幸福。

韓國志工及講師的熱情感染了樹德師生，現場反應熱烈。他們演講結束後以心理教育書籍相贈，樹德學生爭先與他們合影。樹德學生填寫演講回應單紛紛表示，收穫很大，希望還有機會再參加這樣的講座。

IYF國際青少年聯合會 （International Youth Foundation）成立於2001年，屬國際非政府組織（NGO），旗下海外志工都是在學大學生，休學一年，前往陌生的國家擔任志工。來台海外志工學生在台生活期間與心靈導師朝夕相處，學習語言、習慣當地生活，並練習志工服務所需要的各國舞蹈、各國歌曲及心理教育。

他們透過分享內心改變的經驗，幫助青少年挑戰困難、越過負擔，成為堅強的人。

校方說，將再積極安排邀請韓國心靈老師及志工到校交流，讓更多師生因著改變內心，成為幸福的人。1060116

(中央社)