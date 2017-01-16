男揚言炸小港機場 雄檢起訴

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蘇姓男子為拖延搭機時間，竟在社群網站留言會帶炸彈把高雄國際機場炸掉、居民會屍橫遍野等散布危害飛安訊息，警方查獲送辦。高雄地檢署偵結，依違反民用航空法罪嫌起訴。

高雄地檢署指出，蘇男明知現今社群網站的使用者人數眾多，如果未設定隱私權限，藉由一定時間的發酵，相關言論在網路世界上的傳遞將無遠弗屆。

蘇男涉嫌於民國105年10月間，在天津市一家酒店以手機連結上網登入網站，使用暱稱在「日台交流─台灣」的「臉書」公開社團，以日文刊登「高雄小港國際機場的人注意，今天下午5點，我會帶炸彈進去把整個機場炸掉，機場附近的居民會橫屍遍野」等，藉此散布危害飛安的訊息。

這項訊息經不特定網友瀏覽後，心生畏懼，並轉載及經媒體披露，由警方循線鎖定蘇男涉嫌，於返台時通知到案說明，並查扣犯案手機及送辦。

高雄地檢署偵結，依違反民用航空法罪嫌起訴蘇男。1060116

(中央社)