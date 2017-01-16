婦聯會財報 內政部18日委會計師查帳

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內政部民政司今天證實，由於多次去函婦聯會要求提供財報未果，18日將委託會計師去查相關財報，若婦聯會還是不配合，將依人民團體法做進一步處理。

立法院內政委員會10月曾通過臨時提案，要求內政部在3個月主動清查婦聯會地籍資料庫等相關資料；內政部長葉俊榮日前也表示，若婦聯會不配合，一切按照程序來走，也不排除解散。

民政司官員受訪表示，先前多次要求婦聯會提供財報，還警告一次，對方皆以有向國稅局報稅，不需提供財報給內政部為理由拒絕提供，內政部18日委託會計師去查帳。

內政部表示，18日查完將發布新聞稿對外說明。1060116

(中央社)