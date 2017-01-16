天氣寒冷 警消籲防一氧化碳中毒
天氣寒冷，高雄市警消提醒防範居家隱形殺手「一氧化碳」中毒有撇步，謹記保持環境通風等「五要」原則，維護居家安全。
為防範火災、一氧化碳中毒案發生，高雄市消防局陸續辦理消防志工自學教人訓練，學習火場關門避難及逃生、用火及用電安全各項防火知識；時值冬季，消防員將防範一氧化碳中毒列為訓練重點。
高雄市消防局表示，居家隱形殺手「一氧化碳」，因具有無色、無味特性而降低警覺性，經常於暖冬造成不幸事故；有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則是不二法門。
「五要」原則為要保持環境「通風」，避免陽台違規使用、紗窗不潔及晾曬大量衣物。要使用安全的「品牌」，熱水器應貼有CNS檢驗合格標示。要選擇正確的「型式」，選購屋外式熱水器並裝置於室外通風良好處所。要注意安全「安裝」，由合格燃氣熱水器及配管承裝業技術士安裝。要注意平時的「檢修」，熱水器應定期檢修。1060116
(中央社)
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