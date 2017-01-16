北市中小生腹瀉 染菌蒜泥白肉便當惹禍

台北市政府衛生局今天說，士福餐盒供應明湖國中及天母國小「蒜泥白肉便當」，檢驗確認食物沾染仙人掌桿菌，業者已停止供餐，3名糞便檢體檢出仙人掌桿菌廚工已調離食品作業。

台北市4所國中、國小498名學生5日中午吃完營養午餐後，6日上午出現拉肚子情況，教育局當時表示，有的學生拉過1、2次，7人到院看診，診斷結果為腸胃炎，無人住院治療；7日媒體報導後，教育局立即要求業者停止供餐。

經多日追查，衛生局16日公布感染原因，衛生局食品藥物管理處長王明理說，抽驗明湖國民中學及天母國小的「蒜泥白肉便當」，確認食物沾染仙人掌桿菌。

她說，已命令廠商停止供餐，3名糞便檢體檢出仙人掌桿菌廚工，已被要求調離食品作業，監測自主健康管理情形，確認完全康復及糞便不帶病原菌後才能復工。

王明理表示，明湖國中及天母國小學生有就醫紀錄，針對2校抽驗，另2間國小有學生反映疑有類似情況，但無人就醫，尚未抽驗，會持續追蹤。

她說，停業期間，要求業者完成4小時食品中毒防治講習及廠區全面消毒，也會持續監測餐盒製備衛生流程，確認測試運轉檢驗衛生標準符合規定，始准予復業。

據衛生福利部食品藥物管理署官網，仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可分為嘔吐型及腹瀉型，嘔吐型原因食品大都和米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，貯放時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等；腹瀉型原因食品主要是香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品亦常被污染，症狀有水樣腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。1060116

(中央社)