美韓可能延遲簽署薩德飛彈部署協議

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韓國國防部周一說，美韓可能延期簽署決定美國薩德（THAAD）飛彈系統部署地點的合約。

據韓聯社報導，美韓部署薩德飛彈防禦系統，是為了防禦北韓與日俱增的核子與彈道飛彈能力。但北京強烈反對，說它強大的雷達可能得以偵測中國領土，以致部分韓國反對派領袖主張，延遲或取消部署薩德。

然而，可望角逐韓國總統的聯合國前秘書長潘基文周日說，在韓國部署薩德是很恰當的。

(中時電子報)