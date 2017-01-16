賈靜雯替媽慶生 曝光三代都是美女

賈靜雯替媽媽慶生，粉絲驚一家三代都是美女！（圖／取自賈靜雯臉書）

賈靜雯與修杰楷婚後儼然成為演藝圈最紅的星侶，加上兩人生下的寶貝女兒咘咘更是全台灣最夯星二代！而昨日賈靜雯替媽媽慶生，她嘴甜讚賞「妳怎麼越來越年輕？」照片中賈媽更和兩個寶貝孫女梧桐妹與咘咘入鏡，不少粉絲都誇獎「三代都是美人！」

賈靜雯與前夫孫志浩生下的梧桐妹，和妹妹咘咘感情好，修杰楷這個後爸更是沒話說，一家人相當幸福。賈靜雯昨替媽媽慶生，她開心攬著兩個女兒與媽媽合照，更嘴甜說老媽越來越年輕的原因，是因為「有很多愛妳的兒孫環繞在妳身邊！」直呼大家「就是妳的膠原蛋白！」

雖然賈媽年輕有目共睹，可許多網友目光全是這三代同堂的畫面「顏值很高」，包含賈靜雯與兩個女兒都是甜美可人，粉絲激讚這一家口就是「三代都是美女。」

(中時電子報)