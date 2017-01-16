NBA》台灣文化夜 豪哥缺陣籃網不敵火箭吞10連敗
籃網16日舉辦台灣文化夜，可惜身為主人的林書豪依舊因傷缺陣，而來犯的火箭則靠著「大鬍子」哈登的本季第12次大三元，137比112中止2連敗，籃網苦吞10連敗，戰績8勝32敗，勝率僅有2成5。
此次在籃網主場的台灣文化夜是由長期贊助林書豪的國內知名大廠「建大輪胎」出資主辦的，入場前10000名球迷都可獲得林書豪造型搖頭娃娃，不少豪哥的台灣粉絲都跨海來到布魯克林，只為了拿到這尊「髮辮型」娃娃。
然而，林書豪自從受傷後籃網就一蹶不振，連同此役已是10連敗纏身，全聯盟墊底，加上球團先前有意出售全隊薪資最高的當家中鋒布魯克羅培茲，可見得本季已有放棄之意了。
此役雙方互不設防，有意在進攻上分輸贏，籃網在上半場打得相當有競爭力，只落後火箭8分，可惜下半場力有未逮，在敵軍狂轟下最終慘輸25分。
火箭整場比賽轟進21顆三分球，包含先發五虎在內共有6人得分上雙，哈登輕鬆的繳出22分、11籃板、11助攻的大三元成績單，阿里查23分、8籃板，替補悍將艾瑞克古登攻下兩隊最高24分，貝弗利16分、7籃板、6助攻，哈瑞爾16分、7籃板，雷恩安德生12分、7籃板。
籃網不論是投籃命中率、籃板或是助攻等各項攻守統計數據都不如對手，輸球也就不意外了，陷入交易傳聞的布魯克羅培茲並沒有出賽，以前鋒布克的18分最高。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。