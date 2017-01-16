NBA》台灣文化夜 豪哥缺陣籃網不敵火箭吞10連敗

美NBA布魯克林籃網隊15日晚（當地時間）主場迎戰台裔球星林書豪老東家休士頓火箭隊，不少紐約球迷支持火箭一哥哈登（James Harden）。中央社記者黃兆平紐約攝 106年1月16日

美NBA布魯克林籃網隊15日晚（當地時間）首次舉辦「台灣之夜」，推銷2017台北世大運，駐紐約台北經文處長徐儷文（右）手拿豪小子公仔，力挺林書豪。中央社記者黃兆平紐約攝 106年1月16日

美NBA布魯克林籃網隊15日晚（當地時間）主場迎戰台裔球星林書豪老東家休士頓火箭隊，球迷歡喜拿豪小子公仔，相當熱情。中央社記者黃兆平紐約攝 106年1月16日

美NBA布魯克林籃網隊15日晚（當地時間）首次舉辦「台灣之夜」，入場前1萬名觀眾皆可獲林書豪公仔，林書豪依舊列傷兵名單，西裝畢挺到場加油。中央社記者黃兆平紐約攝 106年1月16日

美NBA布魯克林籃網隊15日晚（當地時間）首次舉辦「台灣之夜」，入場前1萬名觀眾皆可獲林書豪公仔，球迷拿得很興奮。中央社記者黃兆平紐約攝 106年1月16日

美NBA布魯克林籃網隊15日晚（當地時間）首次舉辦「台灣之夜」，台灣派出熊讚宣傳大使推銷2017台北世大運，吸引近2000位僑胞到場加油助陣。中央社記者黃兆平紐約攝 106年1月16日

籃網16日舉辦台灣文化夜，可惜身為主人的林書豪依舊因傷缺陣，而來犯的火箭則靠著「大鬍子」哈登的本季第12次大三元，137比112中止2連敗，籃網苦吞10連敗，戰績8勝32敗，勝率僅有2成5。

此次在籃網主場的台灣文化夜是由長期贊助林書豪的國內知名大廠「建大輪胎」出資主辦的，入場前10000名球迷都可獲得林書豪造型搖頭娃娃，不少豪哥的台灣粉絲都跨海來到布魯克林，只為了拿到這尊「髮辮型」娃娃。

然而，林書豪自從受傷後籃網就一蹶不振，連同此役已是10連敗纏身，全聯盟墊底，加上球團先前有意出售全隊薪資最高的當家中鋒布魯克羅培茲，可見得本季已有放棄之意了。

此役雙方互不設防，有意在進攻上分輸贏，籃網在上半場打得相當有競爭力，只落後火箭8分，可惜下半場力有未逮，在敵軍狂轟下最終慘輸25分。

火箭整場比賽轟進21顆三分球，包含先發五虎在內共有6人得分上雙，哈登輕鬆的繳出22分、11籃板、11助攻的大三元成績單，阿里查23分、8籃板，替補悍將艾瑞克古登攻下兩隊最高24分，貝弗利16分、7籃板、6助攻，哈瑞爾16分、7籃板，雷恩安德生12分、7籃板。

籃網不論是投籃命中率、籃板或是助攻等各項攻守統計數據都不如對手，輸球也就不意外了，陷入交易傳聞的布魯克羅培茲並沒有出賽，以前鋒布克的18分最高。

(中時電子報)