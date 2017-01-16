休旅車衝撞苗縣府 疑酒駕肇事
苗栗警分局今天凌晨1時許接獲通報，1輛休旅車行經英才路T字型路口，駕駛疑似酒駕衝撞苗栗縣政府第1辦公大樓，現場只有1名醉醺醺的蕭姓男子，卻向警方辯稱駕駛「跑掉了」。
警方獲報到達事故現場，看到1輛白色休旅車撞毀苗栗縣政府第1辦公大樓後方的人行步道，又連續撞斷1根反光號誌、1棵南洋杉和1棵福木，最後緊緊貼在牆壁旁才停了下來。
現場只有1名34歲蕭姓男子，全身沾滿泥巴、散發出濃濃酒氣，坐在路旁一臉茫然，面對警方詢問「怎麼開車的？」，蕭男供稱「人家開我的車、後來又跑掉」，至於是誰開的車，蕭男表示「老實講我也不知道」。
由於蕭男明顯酒醉，連站都站不穩，眼尖的員警發現他打著赤腳，拖鞋還遺留在駕駛座，依規定施以酒測，酒測值竟高達1.23毫克，但蕭男堅決否認酒駕，要求前往醫院檢查，警方只好先進行蒐證。
蕭男只有臉部輕微挫傷，目前留醫院觀察中，警方調閱路口監視器，看到休旅車行經英才路銜接自治路和府東路的T字路口，未轉彎直接衝向縣府大樓，若蕭男無法證明駕駛另有其人，將被依公共危險罪嫌送辦，還必須負起相關賠償責任。1060116
(中央社)
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