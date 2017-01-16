攀樹師修剪！淡水珍貴樹木生機重現

國內攀樹達人雷時生老師專業團隊，針對淡水忠烈祠老樟樹之撕裂傷口處進行矯正修剪。（新北市農業局提供）

護生態、讓老樹重拾新生命！新北市政府農業局於日前特別聘請國內攀樹達人雷時生老師專業團隊，針對淡水忠烈祠老樟樹之撕裂傷口處進行矯正修剪，除了降低公共安全危險外，亦減少腐朽菌對樹體之感染機會，使老樹生命得以延續。

在淡水忠烈祠前的老樟樹(珍貴樹木編號：827)，因歷年遭受颱風吹襲，樹枝產生多處不平整斷裂傷口，為避免傷口遭受病菌感染，須進行修剪，但因周圍木平台及鐵橋等限制，且枝葉過於繁密、施作空間不足，致機具到達困難，故選擇以人工攀樹的方式進行修剪作業。

攀樹施工方式，包括枝上行走、定向搖擺、攀樹繩結打法等，有助在正確下刀位置將老樹傷口撕裂處切齊平整，並塗抹保護藥劑，有助組織快速癒合，同時修除樹體枯枝及不良枝，讓人讚嘆攀樹修剪不僅是一種的專業技能，更是一門可以貼近並傾聽大樹心聲的藝術。

農業局長李玟表示，樹木是自然界珍貴的資產，更是伴隨許多人成長的記憶，然而珍貴樹木常因外在因素影響，造成健康危機，因此農業局每年持續對珍貴樹木進行健檢、醫療及棲地改善工作，同時也積極結合各界的專業及力量，為珍貴樹木的健康把關，讓新北市的樹木能健康自在樂活，也同時為這座城市帶來更多的綠意與生機。

(中時電子報)