瑪莎罕見摟肩放閃 嬌妻被讚超正的

瑪莎趁空檔和陳偉殷吃飯。(圖／翻攝自陳偉殷臉書)

瑪莎偕妻和陳偉殷夫婦聚餐。(圖／翻攝自瑪莎臉書)

五月天瑪莎2014年和設計師老婆謝葦怡結婚，夫妻倆婚後低調，鮮少公開曬恩愛，不過近日他們和陳偉殷夫婦聚餐，還難得曝光閃照，讓粉絲相當驚艷，直誇「原來莎嫂這麼美」。

瑪莎15日開心在臉書曝光和陳偉殷夫婦合照，寫下：「可以在球場和舞台的空檔休息一起吃飯真好～」，而照片中除了帥氣的陳偉殷吸睛，他難得讓愛妻曝光，只見他和莎嫂搭肩合照，更奪走粉絲目光，讓粉絲大讚「莎嫂也太正了吧，難怪平常都藏起來不給別人看」，還有人覺得莎嫂好像陳綺貞。

其實，瑪莎的老婆是知名服飾KiiTO Boutique的品牌負責人兼服裝總監，兩人結婚3年，感情甜蜜卻低調，這次難得放閃，引起網友熱議。

(中時電子報)