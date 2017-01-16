東山再起？江宜樺內閣團隊成立長風基金會
前閣揆江宜樺領銜成立「長風基金會」，於今天（16日）舉辦成立茶會。該會董事多為前政府內閣成員，卡司陣容堅強備受矚目，也使外界揣測江可能有意競逐2020年的總統大選。
長風基金會於去年底規劃成立，成員包括馬英九執政時期的多位政務官，以及學者、企業家。其中，江宜樺出任董事長、副董事長為怡和創投集團董事長王伯元、和碩聯合科技董事長童子賢，執行長為葉匡時，董事包括前文化部長龍應台、前陸委會主委夏立言、前國發會主委管中閔、前政務委員馮燕、蔡玉玲等，幾乎都是江在行政院長任內的內閣成員。
基金會取名「長風」，意寓「乘長風破萬里浪」，靈感來自唐朝詩人李白的詩句：「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」。期待民間力量凝聚淬煉，形成沛然莫之能禦的長風，突破一切險阻，帶領台灣遨遊滄海；宗旨為「提升公民文化素養、協助青年連結國際」。
外界揣測，江宜樺團隊可能在為2020年的總統選舉暖身，或可能對即將到來的國民黨主席選舉表態，該會動向受到外界很大關注。
對此，葉匡時表示，基金會是希望透過前人的智慧與經驗協助台灣年青年與國際資源連結，並重建正面向上的力量，不會去介入藍綠、政治問題。據瞭解，目前也沒有規劃兩岸交流的項目，將重點放在與國際連結。
(中時電子報)
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