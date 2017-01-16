遊客引頸期盼 合歡山迎來今年入冬首場初雪
受暖冬影響，合歡山歷年僅見最遲的初雪，在今天清晨3時許飄下，只是降雪量不大，目前從昆陽到松雪樓路面都積雪、結冰，武嶺最厚積雪約在8公分左右，遊客上山需加掛雪鍊，公路局工務段已在28K翠峰段設站管制，仁愛警分局也啟動雪季勤務，在翠峰派出所前的管制站配合執行。
仁愛警分局指出，仁愛鄉台14甲線的翠峰至松雪樓段，今天清晨氣溫遽降至攝氏零下2度左右，因冷度夠、水氣足，終於飄下今年首場的初雪，讓不少在山區等候賞雪的遊客，都欣喜若狂，大聲歡呼。
由於飄雪量不大，約在清晨天亮就停止，目前積雪最厚的約在8-9公分而已，為維遊交通安全，公路局工務段和仁愛警分局已進行交管，限制加掛雪鍊車輛才准上山；合歡山此時氣溫都在攝氏零度左右，天候嚴寒，警方也籲請民眾上山要注意保暖防寒。
(中時)
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