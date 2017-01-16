擬趕記者出白宮 川普團隊稱未定案

候任白宮幕僚長蒲博思今天證實，美國總統當選人川普團隊正討論是否將新聞簡報室遷出白宮，這已引發白宮特派員協會關切，反對任何保護總統不受記者團在場監督的舉動。

川普與主流媒體記者關係一向緊張，他上週在選後的首場記者會上、更因美國有線電視新聞網（CNN）及BuzzFeed報導俄羅斯握有他不雅行為情報的傳聞，在鏡頭前大怒，痛批這兩家媒體「垃圾」、「糟糕透頂」、「報假新聞」。

而即將上任的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）後來更警告CNN記者，如再搶喊發問，以後將禁止參加記者會。

專注華府政情的媒體Politico報導，川普團隊會花錢聘請支持者、在記者會現場為川普當啦啦隊般，鼓掌或支持他批評媒體，這已讓美國主要媒體及多個媒體觀察協會憂慮，川普像獨裁者般容不下異見，傷害美國民主。

君子雜誌（Esquire）網站最先引述匿名消息來源說，川普團隊認為，「媒體都是反對黨」、「我們要搶回新聞室」，打算將行之多年，位在白宮西廂可近距離觀察美國總統的新聞簡報室遷出白宮。

史派瑟證實，現在的新聞簡報室僅能容納49個記者席，能否有更多機會、容納更多記者，是川普陣營正討論是否將記者室遷出白宮的原因。

蒲博思（Reince Priebus）今天接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」節目上則補充，團隊正討論，是否將每日新聞簡報舉行的地點移至離白宮不遠處的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office）舉行，蒲博思堅稱，「這完全是考量要容納更多記者」。

至於現在在白宮擁有固定座位的記者，能否繼續保留在白宮裡作業的方式，他則說，一切尚未定案，而這也引發白宮特派員協會（WHCA）發聲明關切。

WHCA指出，已獲悉川普團隊有關針對媒體接近訪問白宮的報導，WHCA主席梅森（Jeff Mason）將與史派瑟會面，試著更清楚了解究竟川普團隊的建議為何，WHCA將持續為保留簡報室及記者能在白宮西廂（West Wing）活動、與資深官員交流奮戰，「強烈反對可能保護總統及他的顧問免受記者團在場監督觀察的任何作法」。

事實上，現行白宮新聞簡報會運作方式是，49個記者會現場的固定座位、由常駐且每天都採訪白宮活動的世界各大主要媒體享有，由WHCA與白宮新聞秘書辦公室協調分配，遭川普痛斥的CNN及BuzzFeed都有固定座位；部分媒體則共享一席，而部分能擁有固定座位的記者，在簡報室所在區域享有固定工作空間，他們通常是定期跑白宮長達一定時間、且經過安全審核，擁有白宮記者證的媒體。

至於其他媒體想參加每日新聞簡報記者會，要在前一天先通知新聞秘書辦公室，並於當天提早抵達，待通過必要安檢審核就可進入簡報室，而歐巴馬去年白宮年終記者會湧入逾百名記者，擠爆現場，有人因空氣對流不足而缺氧昏厥。

而讓媒體記者在白宮裡作業，關乎媒體能否近距離觀察到哪些人、於何時進入白宮與總統或顧問會面。

前總統尼克森主政時，於1970年將白宮原本的室外游泳池場地改建為簡報室，於雷根及小布希時期曾兩度翻新改建。資料顯示，小布希當時的每日新聞簡報會仍每天在白宮外不遠處的大樓舉行，當時媒體也曾擔憂無法回到白宮內作業，而表達關切。1060116

(中央社)