陸2017孝心地圖 北京上海擺脫不孝
中國大陸網民自製的「中國孝心地圖」在春節前夕推出最新版本，浙江成為今年大陸最孝順省分，去年墊底的東北三省排名進步，北京、上海則從後段班挺進前10名。
大陸大河網今天報導，「2017中國孝心地圖」顯示，阿里巴巴集團創辦人馬雲的家鄉浙江孝心指數為93.2，成為大陸最孝順的省分，江蘇則以92.7排名第2。
2016年冠軍河南排名掉到第12，吉林、遼寧和黑龍江完成「逆襲」，從排行榜末3名爬升到中段班。2016年被歸為「不孝」的上海、北京則打進前10，分居第5、9名。
報導引述未具名社科研究人士表示，京滬兩地不斷攀升的房價、日益嚴重的霧霾在加重生活壓力的同時，也會喚醒更多人注重親情、關懷親人。
這份地圖由網名為「年輕泰」的泰先生製作。身為大數據分析員的他2016年首次製作大陸孝心地圖，以定位為孝敬父母的保健品銷售數據為參考，並結合網路、電話調研和數據建模分析。
「2016中國孝心地圖」推出後引發熱議，包括不少批評與質疑。
泰先生對此表示，倡導孝心回歸是善舉，不能因他人眼光而影響自己做正確的事，他仍會堅持每年繪製大陸的孝心地圖。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。