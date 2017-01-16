韓星李炳憲孔曉振首度合拍電影受矚目

由演員李炳憲和孔曉振領銜主演的南韓電影「單身騎士」，是李珠英導演的處女作，也是李炳憲和孔曉振首次合作，被譽為是今年上半年南韓影壇最受矚目的影片之一。

南韓「亞洲經濟」報導，即將於2月22日在南韓上映的電影「單身騎士」，講述原本生活富足、事業有成的男主角在一瞬間失去了一切，面臨人生最大的難關，前往澳洲尋找家人的過程中突然消失，並偶然發現了驚天秘密的故事。

李炳憲在「單身騎士」一片中飾演一家證券投資銀行的分行行長「姜在勳」，孔曉振飾演他的妻子。

據報導，此次公開的預告劇照中，雪梨歌劇院、海港大橋等澳洲地標性建築全數登場，李炳憲在充滿異國風情的澳洲街頭，表情凝重略有所思，孔曉振則坐在公車上平靜地打電話。1060116

(中央社)