印度戀童性侵犯落網 12年性侵500童

一名裁縫師因企圖在新德里性騷擾2名未成年女孩遭逮捕，他在接受偵訊時坦承驚人的犯罪事實，他過去12年間，已性侵500名兒童而未被發現。

「印度時報」（Times of India）引述警方談話說，這名疑有戀童癖的38歲裁縫師羅斯托吉（Sunil Rastogi）曾於2006年在北阿坎德省（Uttarakhand）盧德拉普（Rudrapur）農場因性侵未成年女孩被捕，入獄6個月。

羅斯托吉向警方供稱，他過去曾企圖性侵超過2500名兒童，並成功性侵其中約500名。

根據調查，羅斯托吉在東德里的裁縫店工作一段時間，並在新德里、北方省西部和北阿坎德省等地尋找未成年女孩下手。

警方目前已經查出羅斯托吉犯下的6起性侵兒童案，3起發生在新德里，2起發生在盧德拉普，1起發生在比拉斯普縣（Bilaspur），目前已成立特別專案小組，深入追查相關案件。

羅斯托吉日前以新衣服誘惑放學後正在返家途中的9歲和10歲女孩跟隨他到一處工地樓梯間，並試圖性侵她們，結果在兩名小女孩尖叫後，羅斯托吉逃走，最後遭警方循線逮捕。

羅斯托吉坦承，他與父母在1990年搬到新德里，並在父親的裁縫店幫忙，直到他2004年試圖性侵鄰居的小女孩，才被迫離家，之後四處流浪，期間不斷犯案。

對於羅斯托吉長時間性侵兒童，且曾因此入獄，卻未受到有關單位注意，讓他有機會性侵500名兒童而未被發現，印度政府已為此檢討。1060116

(中央社)