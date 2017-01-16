NBA》尼克遭暴龍羞辱 甜瓜賽後震怒

被影射年老無用的安森尼(右)，16日尼克不敵暴龍之後震怒不已。(美聯社資料照)

打完前三節已經落後高達34分的尼克，即便在垃圾時間的第四節追回19分，但最終仍以101比116慘遭暴龍狠狠羞辱，吞下最近12場比賽的第10敗，頭號球星「甜瓜」安森尼賽後震怒，但他生氣不是因為球隊輸球，而是日前被影射年老無用，讓他氣得要球團高層出來講清楚、說明白。

安森尼之所以如此不爽，是因為「禪師」傑克生的前助理羅森先前曾提到安森尼在尼克唯一可以說明的一件事情那就是他老了。

這篇外界的報導引起安森尼憤怒不已，此役在少了波爾金吉斯的情況下，尼克全隊只有3人得分上雙，安森尼18分最高，日前不假離隊的羅斯16分，賈斯汀哈勒戴17分。安森尼賽後高喊，「如果球團認為我老了、沒用了，那我就必須得好好地了解一下了。」

拿下3連勝的暴龍，場均勝分14分，6人得分上雙，迪羅薩23分，狄馬卡洛20分，瓦蘭丘納斯12分、16籃板，羅瑞16分，諾曼鮑爾21分。

(中時電子報)