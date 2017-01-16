劉樂妍怒了！ 嗆聲：我還要給中國人磕頭

劉樂妍昨深夜怒發文，不但說要給中國人磕頭，還說不希罕健保，在哪看醫生都沒差。(取材自劉樂妍facebook)

女星劉樂妍因日前評論「遼寧號巡台」一事，引發軒然大波。(中時資料照片)

去年開始轉往對岸發展的波霸女星劉樂妍(Fanny)，日前針對中國遼寧艦進入台灣西南防空識別區一事，表示「它喜歡看風景就讓它看啊」、「他們永遠不會打我們，而且會保護我們」，引發軒然大波，網路上罵聲不斷，昨天劉樂妍再po文，表示自己非常生氣，更嗆聲：「我還要給中國人磕頭。因為我是中國人的後代」。

面對多日來的輿論發酵，劉樂妍怒了！昨天深夜她在臉書發文嗆聲：「我什麼叫我為了人民幣跪在中國人面前？抱中國人大腿？是呀。我不但跪在中國人面前，我還要給中國人磕頭。因為我是中國人的後代！」，她更說因為「忠」，所以從還沒自稱「中華人民共和國人」，因為「孝」，沒忘記自己是「祖籍湖北的台灣人」，也認為在對岸賺的錢一直有拿回台灣，「憑什麼要我不會能用台灣健保？要我退出台灣國籍？」。

劉樂妍更表示對台灣健保「不希罕」，她在對岸雖然沒有醫療保險，但在中國大陸看醫生，「有七家保險公司全部都會賠我錢，在哪裡看病，我根本沒差！」，接著烙下重話「而且，世界上沒有台灣國這個國籍」，回嗆酸她的網友們，「我是對台灣是有貢獻的人，憑什麼叫我滾出台灣？難道你們這些人全部都是洪素珠嗎！！？？」。

(中時電子報)