綠提修法區長可機要任用 藍批綁樁

民進黨立委羅致政提案修法《地方制度法》，要把官派區長改成可採機要人員任用，未來不必具備常任文官身分也有資格可以被市長欽點、出任區長。藍營質疑，若修法通過，民選市長除了既有的局處首長或幕僚可採政治任命，等於將多出152個「位置」可採機要任命。

國民黨團副書記長李彥秀表示，民進黨完全執政後大開民主倒車，根本是「酬庸酬庸再酬庸，綁樁綁樁再綁樁」，李指出，這樣的修法不僅破壞文官體制，還會破壞原來文官應該有的升遷制度，也違反區長職位的專業，「狼吞虎嚥吃相難看。」

李彥秀也說，民進黨在野時大批鄉鎮市長選舉，說這叫黑金政治，還要求鄉鎮首長改文官派任，結果民進黨完全執政後，把手完全伸進去。國民黨團首席副書記長王育敏也說，機要人員就是縣市首長的親信，若以此聘用將來就會以政治服務為取向。

林德福表示，若此法真的通過，地方建設將來就得分藍綠，若綠營執政，藍營的地方里長要建設就不容易，建設做不出來就會被選民唾棄，等於綁樁地方選舉。

(中時)