建穿越東海校區道路謠言再起 市府：無此計畫

「謠言止於智者！」多年前曾謠傳臺中市政府為紓解臺中工業區車潮，規劃興建一條通過東海大學校區內的道路，作為中科園區及臺中工業區聯絡道路之用，當時市府即予以澄清；建設局指出，最近相同流言再起，該局再次強調市府無相關規劃，傳言並不屬實，請民眾及東大同學放心。

建設局表示，約十年前，曾傳出部分臺中工業區廠商向市府提案，爭取開闢市政路延伸穿越東海大學校園的道路，以連接中部科學園區，但當時並沒有成案。此事每隔幾年就會在網路上流傳，市府雖已澄清，但近日又有相同流言出現，並有東海大學同學在網路上表示憂心。

建設局今天強調，市府並無任何穿越東海大學校園的道路開闢計畫，目前在該地區的都市計畫中，也沒有任何計畫道路要開闢，呼籲勿輕信謠言，為自己帶來不必要的恐慌。

(中時)