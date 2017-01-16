區長改機要任命 羅致政：沒綁樁問題

與其他立法委員共同提案修法6直轄市區長以機要人員任用的民主進步黨籍立委羅致政今天表示，主要是面對行政效能不彰，希望修法從行政效率與效能方向切入，沒綁樁問題。

媒體報導，羅致政、民進黨籍立委陳其邁、陳亭妃與陳賴素美等人提出地方制度法部分條文修正草案，區長「由市長以機要人員方式或依法任用」，遭指開地方自治倒車；還有人認為將淪為選舉綁樁，嚴重破壞文官體制。

羅致政上午接受媒體訪問表示，直轄市區長本來就是官派，由文官擔任，沒選舉或樁腳問題，但區長能否能更貼近民意，相關落差存在，規劃目的是希望創造更有效能、效率的政府。

媒體追問有沒有酬庸問題？他說，沒什麼酬庸不酬庸，執政最終被檢驗還是民意，執政團隊如果彰顯效率，最終會被民眾肯定。現在不談人的問題，先談效能。1060116

(中央社)