是否參選黨魁 詹啟賢：郭台銘關心過
已經請辭國民黨副主席的詹啟賢今天表示，鴻海集團董事長郭台銘有關心他是否參選國民黨主席，但兩人沒當面談過。
詹啟賢上午在廣播節目專訪後接受媒體聯訪時表示，他沒有當面和郭台銘討論，「而且這些事情不方便幫郭董回答」。
至於兩人是否曾通電話？詹啟賢說，「他關心過」，郭台銘關心過他對這件事情（參選黨主席）有什麼想法、有什麼決定、現在情況如何等。
被追問郭台銘是否鼓勵他？詹啟賢說，「我想他都會鼓勵每一個人。」
至於最後參選關鍵是否為黃復興黨部？詹啟賢說，這是一個很實際的問題，也必須去面對，黃復興黨部是一個客觀上很重要的條件，但他並沒有像一般人把它看成派系問題。可能是他過去黃復興黨部黨員互動、來往不多，所以他們對他的認識可能不是很清楚，希望有機會能多一些當面交談，「讓他們多了解我，在他們選擇的時候有一個比較清楚的概念。」
詹啟賢在專訪時說，他起步慢，現在碰到很多困難，包括過去朋友很多都說已經答應別人，他會努力，不行就沒辦法，因此要不要宣布參選，要看努力結果怎麼樣，希望盡快在過年前做出明確決定。
他表示，連署方面也是有困難，現在是多方去了解，多方去請託，看看連署的可能性如何，這都是這幾天才開始。
詹啟賢表示，他參選黨主席的主觀意願有，但客觀條件很困難，因此在客觀條件中去了解狀況，「所有事情我說的才算」。他也提到，如果不選黨主席，他不會去助選，因為「假如幫其他兩位，對洪主席不能交代。」1060116
(中央社)
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