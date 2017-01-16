哥就是有錢 8富豪掌全球一半人口財富

我要評比

慈善團體樂施會（Oxfam）今天在世界經濟論壇（WEF）年會登場前夕表示，8位男性握有的資產相當於全球一半人口財富總和。

根據路透社，樂施會形容貧富差距到了「可憎」的地步，法新社也報導，貧富不均程度「恐會讓我們社會分崩離析」。

樂施會根據瑞士信貸銀行（Credit Suisse）和「富比世」（Forbes）資料，得出計算結果，發現6位美國商人、1位西班牙人和1位墨西哥人的資產加總，相當於全球後半貧窮人口、約36億人財富總和。

報告中點名的這8位富豪，包括微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）、西班牙Inditex集團創辦人奧蒂嘉（Amancio Ortega）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）、墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）、亞馬遜（Amazon）老闆貝佐斯（Jeff Bezos）、臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、甲骨文（Oracle）的艾里森（Larry Ellison）以及紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）。

樂施會點出貧富差距大，與全球各地日益不滿主流政治有關。報告中呼籲採取行動以縮小貧富差距，改善貧者愈貧、富者愈富的現象。

樂施會在新報告中說：「從英國脫歐到川普（Donald Trump）成功當選（美國）總統，種族主義讓人憂心地升高、對主流政治的廣泛幻滅，愈來愈多跡象顯示，富國有愈來愈多人不再願意忍受現狀。」「99%人的經濟。」

樂施會表示，印度和中國大陸等地財富分配新資料，促使樂施會必須修正自家統計，去年報告曾說，全球一半人口財富握在62人手中。

樂施會表示若先前就能取得新資料，就會顯示2016年9人持有資產，等同全球後半貧窮人口、約36億人財富總和，而不是當時估計的62人。（譯者：中央社盧映孜）1060116

(中央社)