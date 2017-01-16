NBA》老鷹展現誠意 鄧里維用戰力回報球團

小麥克鄧里維(左)的球員生涯打得比名教頭老爸鄧里維更加出色。(美聯社)

鄧里維在上周的一樁交易案中被騎士送到亞特蘭大，原本拒絕向球隊報到的他，後來在老鷹展現誠意後終於首肯留下，而鄧里維的回報方式就是展現高強度戰力，16日以替補身分上場，10投6中，包含4顆三分球，攻下全隊次高20分，幫助球隊111比98輕取公鹿，拿下近9戰中的第8勝，持續坐穩東區老四席位。

現年30歲的鄧里維，雖然沒有年輕球員那樣的衝勁，但他擁有無比豐富的經驗，原本希望老鷹將他買斷，讓他可以自由球員的身分加盟具有奪冠實力球隊，但老鷹不願放棄這位有實力的老將，最終打動了他。鄧里維表示，「我想要贏球的決心至今不變，如今來到了老鷹，就會努力幫助球隊走向勝利之路。」

老鷹憑藉著26投13中、高達五成的三分球投籃命中率轟垮敵軍，除了鄧里維外，貝茲摩24分，霍華16分、14籃板，米爾沙普18分、8籃板、5助攻，施弗洛夏10分。

公鹿「字母哥」阿提托康波奮戰40分鐘，攻下全場最高33分，外加8籃板、6助攻，可惜隻手難撐天，2連勝止步。

(中時電子報)