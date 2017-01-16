藉金融優勢 梁振英：港續扮演好「超級聯繫人」
亞洲金融論壇今（16）日上午在香港會議展覽中心開幕，香港特首梁振英在開幕致詞時表示，深港通去年成功推出，成為進一步驅動香港、深圳乃至於全中國大陸經濟發展重要的基石。梁振英強調，香港將繼續發揮自身優勢，扮演好中國大陸和其他各國的「超級聯繫人」角色。
亞洲金融論壇（Asian Financial Forum）由香港特區政府和香港貿發局合辦，今年為第十屆。本屆大會共邀請近100位來自全球各地財金官員、經濟學家、跨國企業管理層及財金專家，在會議中提出觀點和建議。
梁振英上午在開幕致詞時表示，雖然全球經濟發展前景依然不太明朗，世界經濟發展動力依然不足，未來包括在自由貿易等全球化領域，仍有很多需要調整和需要改進的地方，但是香港有很多優勢，例如通貨膨脹率較低，勞動力素質較高，科學技術運用領域較廣，而且金融領域應用和創新應用速度比其他國家快，可以成為自由貿易橋頭堡。
梁振英說，深圳和香港已成為世界規模最大的金融創新試驗場。香港也在12個月前，承諾投入約14億港元的資金，用來進一步促進金融貿易、金融創新的發展。
此外，梁振英透露，深圳和香港政府在兩周前簽署了一份涉及87項合作的「深圳香港創新園」協議，其中有很多科技育成項目，不僅對香港有好處，同時對世界各國各地區都有好處。
梁振英表示，香港將繼續發揮自身的優勢，進一步做好「超級聯繫人」的角色，同時讓價值觀得到伸張。
(工商)
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