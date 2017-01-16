颱風重創台東 寶島行善團重建10棟房屋完工

寶島行善義工團理事咼長萱（左起）、家扶社工蘇莉淳，將完工的房屋交給屋主邱金良。（黃力勉攝）

尼伯特颱風重創台東，風災後就在台東協助災民眾重建房屋的台灣寶島行善義工團，15日完成東河鄉泰源部落的民宅重建後，在台東的風災重建暫時告一段落。義工團理事咼長萱表示，風災後義工團共蓋好10棟房子，還有附家具及電器，讓災民可以恢復正常生活。

昨天完工的是位在東河鄉泰源部落的民宅，屋主邱金良與一對兒女同住，原本住的40年屋齡木造房屋，在尼伯特颱風後完全摧毀，僅剩一面牆還立著，在台東家扶中心的轉介下，由寶島行善義工團重建。

義工團號召全台義工加入重建，前一周先拆除房屋，之後歷時2個周末、動員100人次的義工完成重建，昨天舉辦交屋儀式，將新屋交給屋主邱金良。

「終於有個遮風避雨的房子了！」邱金良開心的說，義工團依他們的需求蓋了3個房間的房子，還附家具、家電，只要將原本的衣物搬進家中就能入住，讓他笑著說「義工團揪甘心（台語）！」

咼長萱表示，尼伯特風災後，除了少數的緊急個案外，義工團的主力幾乎都在台東協助重建，從風災最嚴重的香蘭、多良等地，一路往北重建。

這次泰源的民宅是台東最北的受災戶，昨天交屋後正好完成10棟的民宅重建，目前家扶還有轉介一件重建個案還再評估，不過義工團仍需要更多民眾支持，包括善款、家電、家具等，才能持續為更多弱勢民眾免費蓋房子。

(中時)