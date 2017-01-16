英國暗示硬脫歐 英鎊聞訊重貶
英鎊今天在亞洲交易時段重貶，原因是英國首相梅伊（Theresa May）發表英國脫歐策略演說之前，市場揣測英國可能朝與歐盟分得乾淨俐落的方向發展。
法新社報導，台北時間凌晨2時，英鎊兌美元報1英鎊兌1.1986美元，寫下去年10月英鎊閃跌到1.1841美元，創31年低點以來的最低點。
台北時間早上10時3分，英鎊兌美元有所反彈，報1英鎊兌1.2028美元。
英國警告，如果無法獲得單一市場准入權和移民管制權，可能會削弱歐盟經濟。
根據路透社，投資人一直對果斷退出單一市場，可能傷害英國出口和迫使外資撤離相當擔心。
摩根大通（JPMorgan）分析師在報告中寫道：「英國硬脫歐會使英鎊貶多少，無從斷定，但把英國高度依賴外資情況排除在外的話，我們不認為再貶個5%到10%，應該被視作極端的情境。」（譯者：中央社陳昱婷）1060116
(中央社)
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