傳想當閣揆 蘇嘉全：假議題

媒體報導「不想只敲議事槌，（立法院長）蘇嘉全還想當閣揆？」蘇嘉全今天受訪時反問記者表示，「可能嗎？可想而知，這是假議題」。

至於監督年金改革行動聯盟要到立法院抗議，他說，改革一定會有陣痛期，要互相包容。

另外，蘇嘉全在社群網站臉書（Facebook）發文表示，西元1947年一群到泰國打拼的台灣人，為凝聚在異鄉的台灣鄉親感情，成立「泰國台灣會館」，提供鄉親交誼和聯絡感情聚會場所，守護在泰國的台灣人。

他說，去年到泰國跟台灣鄉親討論，提出以大型裝置藝術紀念泰國台灣會館70週年想法，今年雖不克前往，仍與大家一樣寫下心願，「台灣會更加強盛，人民會更加富足，在世界舞台展翅高飛」，並封存在時空膠囊，期許在泰國台灣會館建館99週年時，再前往共同為台灣人在海外的光榮時刻而感到驕傲。1060116

(中央社)