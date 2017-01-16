南韓退休基金總監濫權 遭特檢起訴

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南韓特別檢察官今天依濫權和偽證等罪名，起訴國家退休基金（NPS）總監文亨杓（Moon Hyung-pyo）。

路透社報導，特別檢察官辦公室在簡訊中指出，今天稍晚將在例行記者會中提供進一步細節。

文亨杓去年12月遭逮捕，因為他坦承，任職主管NPS的保健福祉部長期間，去年下令全球第3大退休基金NPS挹助經費，支持規模達80億美元的三星集團（Samsung Group）兩家子公司合併案。（譯者：中央社何宏儒）1060116

(中央社)