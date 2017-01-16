陸今年成長展望 瑞銀估放慢至6.4%

瑞銀表示，在結構性改革繼續推進且房地產市場降溫之際，預期2017年中國大陸經濟增長將持續放緩至6.4%，積極的財政政策仍將繼續，同時貨幣政策將更為審慎以保持金融穩定。

瑞銀（UBS）大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家胡一帆表示，中國大陸政府或將2017年國內生產毛額（GDP）增長目標定在6.5%左右，低於去年的6.7%和2015年的6.9%。

胡一帆認為，由於結構性改革繼續緩步推進，房地產市場持續降溫，預期2017年中國大陸GDP增速將放緩至6.4%。有鑒於中共第十九次全國代表大會將於10月召開，政府的首要任務將是力保穩定。

胡一帆說，儘管川普的執政方針存在不確定性，但總體負面影響可能限於局部貿易戰。但如果川普挑戰「一個中國」原則，局勢則可能會急劇升級。

瑞銀預期消費者物價指數（CPI）通膨年增率將自去年的2%上升至2.5%，而生產者價格指數（PPI）通膨繼去年年減2%之後，有望回升至正成長態勢。利率壓力很可能會上升，但將在今年晚些時候有所減輕。基礎設施投資加大將繼續緩衝總投資的下降，而民間投資不足仍將是一大主要風險。

胡一帆指出，中國大陸中央政府去年10月推出自上而下的緊縮政策，包括對抵押貸款和房地產開發商的限制。在此背景下，消費依舊溫和，而房地產銷售和新開工增速均有所回落。今年房地產行業可能令經濟增長承受壓力，除非政府被迫放鬆現有的降溫措施，以防止經濟急劇下滑。

胡一帆表示，積極的財政政策可能有助於政府實現經濟增長目標，儘管瑞銀認為增速將低於這一目標。同時，貨幣政策應會更為審慎以維持金融穩定，地方政府的基礎建設投資也會如此。在通膨溫和上升和經濟增長放緩之際，利率下調不太可能，但如果經濟情況惡化，存款準備金率可能會有所下調。

在資本外流的壓力下，胡一帆預估，中國大陸外匯儲備從2015年底的3.3兆美元（約新台幣104兆元），下降至去年年底約3兆美元。因此，中國大陸政府今年或將加強資本管制，以使外匯儲備保持在2.5兆美元的門檻之上。1060116

(中央社)