春節國外旅遊10大熱點 日本包辦6城市

許多人利用春節假期出國旅遊，易遊網今天公布今年春節前10名熱門旅遊城市，日本就包辦6城市，並由東京奪冠。

易遊網公布的今年春節前10大國人出國旅遊城市，東京排第一，其次依序為：香港、大阪、首爾、札幌、名古屋、上海、曼谷、澳門，沖繩及仙台並列第10名。

易遊網表示，受惠去年第4季起日幣持續貶值，日本各地旅遊詢問度翻倍成長，今年春節熱銷榜中一口氣占了6個名次。

調查顯示，台灣旅客最喜愛的是東京和大阪，不論是血拚購物、古蹟巡禮、主題樂園或是動漫朝聖，如：日前火紅的動畫電影「你的名字」等，都可一次滿足，成為春節遊日的人氣首選。

因春節期間適逢日本雪季，賞雪景、泡暖湯的主題行程相當受歡迎，除了北海道外，名古屋今年異軍突起，竄升至前10名。

名古屋受歡迎，主要是可前往鄰近的合掌村，欣賞冬日童話雪村，或是到金澤兼六園和飛驒高山古街，感受日式懷舊風情，及體驗日本3大名湯及觀賞雪猴泡湯奇景等。1060116

(中央社)