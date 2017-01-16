高中特招再少2校 僅剩9校910名額
教育部國教署今天表示，106學年高中特招簡章已公告，共9校、910名額，比去年少2校、82名，原因可能是學校去年招生不佳且名額不能回流。
教育部國民及學前教育署表示，為落實因材施教，因此鼓勵學校發展語文、人文學科、社會科學、數學、自然科學、資訊、邏輯或與社區文化結合等學科特色課程，並辦理特色招生考試分發入學，全國106學年度辦理高級中等學校特色招生考試分發入學學校(就學區)招生簡章已於今天公告。
106學年度有基北區、桃連區及台南區3區共9所學校辦理特招，招生名額共910名，比105學年度減少2校、共82名，特招管道採國中教育會考成績作為錄取門檻，並以加考1至3科的學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據。
對於參與特招的學校和名額逐年減少，教育部國民及學前教育署組長韓春樹表示，今年少了台南大灣高中、國立新營高中2所學校，主要考量可能是去年招生狀況不佳，而招生名額不能回流，國教署也尊重學校考量。
國教署指出，106學年度適性入學制度持續以「統一會考、多元入學、一次分發完成」為基本原則，參加的國中畢業生應擇一就學區報考並據以分發，教育部提醒考生自行選擇就學區報名後，在該區考試、提交志願及分發。
各校(區)於2月13日起發售簡章，受理報名期間分別為基北區政大附中、師大附中6月21至23日，桃連區內壢高中、市立大園國際高中6月20至22日，台南區5校6月19至21日；學科測驗統一於6月25日辦理，7月11日放榜，7月13日辦理報到。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。