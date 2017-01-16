民權領袖拒認總統 川普團隊高分貝圍剿

美國總統當選人川普（Donald Trump）的副總統與首席幕僚群今天加入戰場，和川普齊聲砲轟質疑川普當選合法性的民權鬥士出身議員路易斯。川普就職前數日，兩黨再現新裂痕。

路透社報導，喬治亞州出身的民主黨籍聯邦眾議員路易斯（John Lewis）告訴國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目，他認為川普去年11月當選，俄羅斯駭客幫了大忙。路易斯還說，不打算參加20日的川普就職大典，這將是他1986年當選聯邦眾議員以來，首度缺席總統就職大典。

副總統當選人彭斯（Mike Pence）、即將上任的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）與川普的發言人史派瑟（Sean Spicer）認為，路易斯此言讓人失望，也傷害美國的民主聲譽。

彭斯告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目：「我們敬重他所做的犧牲，他這種在民權和投票權運動方面有高度的人說不認為川普是合法總統，我真的很失望，希望他重新考慮發言。」

彭斯表示，他曾參加歐巴馬總統的兩次就職大典，在現在這種國家內外交迫的時候，美國人應該找出團結合作之道。

現年76歲的路易斯致力民權運動超過半世紀，1965年在阿拉巴馬州塞麻（Selma）率領遊行運動時曾遭警察毆打，讓各界注意到黑人因許多障礙無法投票的問題。

美國民權運動領袖馬丁路德金恩博士（Martin Luther King Jr.）也有參加那次抗爭，此後兩人也多次同台抗議。明天適逢金恩紀念日。

蒲博思則是在美國廣播公司（ABC）的「本週」（This Week）節目表示，以路易斯的社會地位，這樣發言不負責任。

蒲博思表示：「我們需要路易斯以及一直以來倡導投票權的人士，確實體認到川普正式當選的事實。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060116

(中央社)