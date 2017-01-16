不想送貨上樓？宅配員拿滅火器作勢砸顧客

新北市30歲戴姓送貨員，日前疑因不滿顧客要求將包裹送上樓，拿起一旁滅火器，作勢攻擊開門取件的曾男，咆哮「反正我今天最後一天上班」、「你住哪裡我都知道、你死定了」驚動大樓保全，警方到場後戴男才作罷。曾男對戴姓送貨員提告恐嚇，全案依法送辦。

戴姓送貨員表示，電話中已告知顧客手邊還有20多件物品，不便上樓，但曾男卻執意要他上樓送貨，一氣之下才作勢打人，相當懊悔。

氣憤的曾男將監視器畫面公開上網，「為什麼宅配業龍頭的員工可以這樣？」指自己也從事送貨，若客人有禮貌的要求送貨上樓，當然能夠接受。不過網友一面倒同情送貨員「既然大樓都有保全，為何不請管理員代收？」「你知道大貨車臨停很難嗎？」認為應將心比心。

(中時)