PK賴清德？侯友宜這樣說

面對參選新北市長PK台南市長賴清德，新北市副市長侯友宜說，全力以赴做事，不要去想很多事是沒有意義的。（張立勳攝）

日前媒體公布民調，2018新北市長選舉新北市副市長侯友宜最有實力PK台南市長賴清德，對此，侯友宜今出席雞年小提燈發表會時表示，應把握每一分、每一秒替民眾打拚，在新北市的一天就全力以赴做事，不要去想很多事，是沒意義的。

新北元宵小提燈今年走風食風，推出藍色及紅色造型，分別命名為「桶仔雞」和「麻油雞」，侯友宜被問到參選市長PK賴清德時說，物價一直漲，只有薪資不漲，麻油雞和桶仔雞是小時候最愛吃的美食，薪資不漲想要隨心所欲吃桶仔雞或麻油雞都有困難。

侯友宜表示，大家應面對當下，把握每一分、每一秒替民眾打拚，他在新北市的一天就會全力以赴做事，也樂當民眾的「戰鬥雞」回饋市民，做小事累積下來就會創下大事，人生也不要有太多、太高願望，累積小確幸就會有滿滿幸福，不要去想很多事，是沒有意義的。

(中時)