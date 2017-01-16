因一個18萬手機殼 唐嫣被罵翻！
大陸女星唐嫣在33歲生日當天，認愛合作《錦繡未央》的男主角羅晉，粉絲都祝福，去年她參演的多部電影、戲劇都有好成績，可謂愛情事業兩得意，不過近日卻因一個手機殼被罵翻。
近日，唐嫣在微博曬出LV推出的行李箱手機殼，想不到幾天後，她和羅晉出現在機場時，就被網友發現她已經用了，只不過這個手機殼在大陸約要40000人民幣(約台幣18萬），天價的手機殼讓她被網友罵翻，酸她當明星太好賺、愛炫富，「有錢為什麼不捐給山區的孩子？」而此則微博已被刪除，似乎是不想再引起不必要紛爭。
(中時電子報)
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