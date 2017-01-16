台中歌劇院外租非藝文團體 緊急喊卡

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台中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，會暫緩所有非表演藝術類、非售票的場地租用活動。（馬瑞君攝）

台中國家歌劇院外租場地給直銷公司辦活動引起軒然大波，事後被發出「尋人啟事」，稱每逢出事都神隱的藝術總監王文儀今天現身，表示自己確實去紐約出差，15日才返國，對於場地外租給非藝文團體也緊急喊卡，強調後續會再修正外租辦法。

王文儀指出，今年度外租場地給非藝文團體「僅此一場」，外界所知還有賓士汽車租用場地部分，因相關確認檔期程序還未完成，因而沒有臨時取消問題，後續也沒有其他商業活動。

王文儀說，因不想讓外界覺得歌劇院是「藝術家使用的黑盒子」，因而有此試辦計畫，希望讓各界更多元接觸使用，如今有此爭議，將會先暫緩所有非表演藝術性質、非售票活動。

(中時)