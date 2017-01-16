MLB》去年遭168km爆頭 天使投手重返球場
去年9月天使對上水手，慘遭強襲球爆頭的先發投手修梅克(Matt Shoemaker)，因頭骨骨裂，整季未再回到球場，經過四個月的休息，如今頭部傷勢復原，也停止流血，他總算重返天使球場，他表示，醫生已允許他開始傳球，並有望在春訓實戰對決打者。
畫面回到去年9月4日，當時修梅克先發對決水手，孰料比賽只進行到2局，水手打者凱爾西格(Kyle Seager)一記時速達168公里的強襲球，冷不防直擊修梅克頭部，修梅克隨即抱頭倒地，所幸沒有失去意識，不過這一球卻打裂了頭骨，讓他的2016年球季，在9月就劃下句點。
事件發生後，雖然修梅克幸運無大礙，但《theScore》報導，餘悸猶存的他，向大聯盟官方建議，應把投手防護帽改良得更舒適，「如果能更合頭且有用，戴起來就像一般球帽一樣，讓我不會感覺有個東西在頭上，我絕對會戴它。」
由於遭爆頭的案例層出不窮，其實大聯盟在2014年就推出了初代防護帽，但因過於笨重，使用率不高。經過改良，去年推出「二代帽」，海盜投手休斯(Jared Hughes)春訓試戴後，認為戴起來很舒服，但外型依舊不美觀，仍不被投手們所接受。
「大家都關心自己的外型，」修梅克坦言，這是投手多少會在意的事情，不過或許是被打中過一次，現在對他來說，戴得舒服比好看更重要，「當我在投球時，我不想去察覺有它的存在。如果可以進步一些，我會很想嘗試看看。」
(中時電子報)
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