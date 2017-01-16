北市400學生腹瀉 肇因為豬肉解凍時間過長
台北市上週傳出400名國中、小學生食用由士福餐盒公司提供的餐盒後腹瀉，衛生局1月6日抽驗，今日結果出爐，明湖國中及天母國小留樣檢體「蒜泥白肉便當」皆檢出仙人掌桿菌超標，推測是因豬肉解凍時間較長、保存不當，而3名廚工糞便，也檢出仙人掌桿菌。衛生局除當日即要求停工，也會持續監控廚工健康管理，將依法處6萬至2億元以下罰鍰。
食品藥物管理處長王明理表示，當日士福餐盒分別提供4所國中、小「蒜泥白肉便當」及「紅燒鮮筍燉雞便當」，但檢驗後發現僅「蒜泥白肉便當」檢出仙人掌桿菌每公克1100個，超出容許標準每公克100個。
王明理說明，仙人掌桿菌引起的食物中毒分為嘔吐型及腹瀉型2種，而腹瀉型潛伏期較長約6至15小時，原因主要是肉類食品被汙染，而本次仙人掌桿菌超標的蒜泥白肉，所使用豬肉解凍時間達需48小時，恐造成汙染。
此外，王明理也表示，疾管署從3名廚工糞便檢體檢出仙人掌桿菌，這3名廚工也從事第一線烹調工作，推測也可能是因手部清潔、消毒不完全，才導致感染。將持續監控廚工健康管理，待完全康復不帶病原菌後，始得復工。
(中時)
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