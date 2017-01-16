遊覽車上滅火器 竟有近4分之1不合格
去年7月陸客團火燒車事件震驚社會，年關將至，消保處隨機抽查遊覽車上滅火器效能，今公布檢驗結果，45件中有5件型式不合格、6件噴射檢驗不合格，比例超過24％，國內知名東南、鳳凰旅行社協力遊覽車業者也上榜。
消保官張羽伶指出，隨機抽查45件非新品滅火器，其中，大東、藍星、日昇通運、德豐通運、貴賓通運共5件型式不合格，包括橡皮軟管明顯龜裂、斷裂，有業者還用黑色膠帶試圖掩蓋，也有失壓、藥劑到期未檢修等。
至於另40件滅火器噴射性能檢驗，則有6件經測試不合格，華晉通運、翔福通訊、宏都遊覽藥劑量過多、東南遊覽車公司藥劑量不足；藍星則因軟管劣化、無法正常向火源處噴射；貴賓通運壓力錶損壞，完全無法噴射。
消保官王德明痛批，大東抽查2支均過期、藍星與貴賓通運2支均不合格，等於完全不能用，嚴重影響旅客安全。另外，據了解，貴賓通運為鳳凰旅行社協力遊覽車業者，東南遊覽車公司則隸屬東南旅行社，均為知名旅行業者。
消保處表示，將要求消防署責成廠商依法改善，並針對市面上舊品實際建立抽驗機制、進行噴射性能評鑑。消保處長劉清芳表示，年關將至，許多人坐遊覽車出門旅遊，行車安全為重點，一旦發生事故，車上滅火器至關重要。
消防署表示，不符規定涉及縣市政府核發藥劑更換充填作業合格廠商，已分別函請地方政府處理，慶焱、宜興等2家廠商已撤銷合格證書，並收回同梯檢驗滅火器；白源、鉅泉、登安則已要求主管機關抽查，並提出改善計畫。
交通部路政司科長趙晉緯表示，《道路交通安全規則》規定，大客車上必須設置符合規定與一定數量滅火器，針對不合格部分已由公路總局轉知監理所站，實施臨時檢驗並更換改善，據了解，相關車輛均已更換完成並臨檢。
(中時)
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