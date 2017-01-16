德今年大選 臉書打擊假新聞再出招
德國今年邁入大選年，社群媒體巨擘臉書今天宣布，將在德國祭出全新措施打擊假新聞。
德國是歐洲人口最多的國家，也是最大的經濟體。
法新社報導，德國臉書官方部落格文章寫道：「臉書上的新聞報導是否可靠，對我們來說相當重要。」
德國政治人物曾警告，民粹勢力與其他國家可能利用假新聞，來影響今年9月或10月的國會大選。
新措施所針對的是，分享在臉書且「明確有誤的報導」。
臉書表示，通報程序將更簡單，讓用戶輕鬆檢舉假新聞；獨立的事實檢查組織判斷為假新聞的報導旁，將出現警告標語；對於自稱真實新聞機構的假新聞網站，臉書也將削減它們的廣告收入。
標註假新聞警告的報導，將沒有資格轉換為廣告供其他用戶觀看，也不能付費「推廣」貼文到其他用戶的動態消息上。
臉書表示：「我們認為，獨立且透明的事實檢查系統，可以是個強大的新聞工具。」（譯者：中央社周莉芳）1060116
(中央社)
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