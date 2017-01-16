跌落高樁 郭家少年拚戰星獅王爭霸

我要評比

新加坡國際獅王爭霸賽，台灣德勝館龍獅團郭佑成是年紀最小的前獅手，雖然舊傷未癒，3度跌落高樁，仍奮戰不懈勇抱金獅獎。星國議員梁莉莉醫生還親自檢查傷勢。

今年是新加坡第10年舉行國際獅王爭霸邀請賽，包括台灣、澳洲、中國大陸、香港、澳門、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及越南等10個國家與地區、17舞獅團參賽。

台灣舞獅團實力堅強，每年參賽均受到其他國家重視，台灣今年分別由新竹聯豐龍獅戰鼓團、德勝館龍獅團代表台灣全力拚賽，為台灣爭取最高榮譽。

郭家三兄妹郭岑巖、郭美娟和郭佑成是這次代表德勝館龍獅團出賽的陣中大將，今年僅14歲的台南市安南國中二年級學生郭佑成扮演陣中火車頭的前獅手，後獅手由大哥郭岑巖押陣，郭美娟則為鈸手。

郭家三兄妹舞獅家學淵源，從小就跟著母親耳濡目染，練就一身傳統舞獅文化技藝，也多次南征北討獲得無數榮譽。

這次郭家三兄妹再合體和德勝館龍獅團伙伴們到新加坡出賽，期盼為台灣爭取最高榮譽。前獅手郭佑成臨行前在台北、台南比賽中受傷，復因賽程緊湊未及時就醫，仍堅持到新加坡參加這場受到東南亞國家高度關注的國際獅王爭霸邀請賽。

不過，郭佑成仍受制於舊傷及沒有足夠的休閒時間，雖然出賽從高樁摔落，仍奮戰不懈，堅持拚戰到最後一分鐘，重新站起跳上高樁完成高難度的舞獅動作。郭佑成的運動家精神也讓全場觀眾報以熱烈掌聲。

德勝館龍獅團的隊友許芝菱說，即便沒有名次，他們所拚的是一種精神。

郭佑成從高樁上摔落，也讓現場觀賽的新加坡國會議員梁莉莉醫生關切，她不僅親自探視這位代表台灣出賽的前獅手，同時細細檢查傷勢有無大礙。

駐新加坡台北代表處昨晚也到場觀戰，並贈送台灣水果為台灣選手加油打氣。1060116

(中央社)