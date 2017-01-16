川普就職典禮 杜特蒂不出席
美國總統當選人川普即將就職，即使陷入低潮的菲美關係出現好轉跡象，但菲律賓總統杜特蒂將不會親自前往致賀。
馬拉坎南宮通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在廣播節目中說，他與國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）將率領菲國代表團參加1月20日川普的就職典禮。
安達那說明，總統就職屬於國內事務，因此慣例上沒有一定要求其他國家元首親自出席。
杜特蒂上任後，因美國政府多次批評菲國掃毒政策，雙方關係因而出現裂痕，川普的當選為菲美關係恢復帶來轉機。
川普曾於去年12月3日與杜特蒂通話，菲國總統府馬拉坎南宮表示，2人對話「熱烈與生動」，川普當時邀請杜特蒂訪問美國，外界普遍猜測杜特蒂可能會在川普就職時去訪。
杜特蒂因10多年前申請美國簽證被拒，曾揚言一輩子不踏上美國的土地。
觀察人士表示，從杜特蒂的慶賀特使人選，可以看出杜特蒂希望與美國發展的關係，仍是著重於安全合作領域。
杜特蒂昨天在家鄉納卯市會見了新任美國駐菲大使金成，馬拉坎南宮表示，2人討論了包括軍事合作在內的雙邊議題。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。