川普就職典禮 杜特蒂不出席

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美國總統當選人川普即將就職，即使陷入低潮的菲美關係出現好轉跡象，但菲律賓總統杜特蒂將不會親自前往致賀。

馬拉坎南宮通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在廣播節目中說，他與國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）將率領菲國代表團參加1月20日川普的就職典禮。

安達那說明，總統就職屬於國內事務，因此慣例上沒有一定要求其他國家元首親自出席。

杜特蒂上任後，因美國政府多次批評菲國掃毒政策，雙方關係因而出現裂痕，川普的當選為菲美關係恢復帶來轉機。

川普曾於去年12月3日與杜特蒂通話，菲國總統府馬拉坎南宮表示，2人對話「熱烈與生動」，川普當時邀請杜特蒂訪問美國，外界普遍猜測杜特蒂可能會在川普就職時去訪。

杜特蒂因10多年前申請美國簽證被拒，曾揚言一輩子不踏上美國的土地。

觀察人士表示，從杜特蒂的慶賀特使人選，可以看出杜特蒂希望與美國發展的關係，仍是著重於安全合作領域。

杜特蒂昨天在家鄉納卯市會見了新任美國駐菲大使金成，馬拉坎南宮表示，2人討論了包括軍事合作在內的雙邊議題。1060116

(中央社)