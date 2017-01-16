高中免試名額逾27萬 15校試辦完全免試
教育部今天表示，106學年高中免試名額共27萬6267名，比去年略減，主因是專業群科甄選入學的名額增加，另有15所公校試辦完全免試，提供2306個名額。
教育部國民及學前教育署表示，106學年各學區高級中等學校免試入學招生簡章已公告，根據教育部資料顯示，今年免試名額共27萬6267名(不含實用技能班、建教合作班)，占核定招生名額93%，比去年28萬609名略減（占核定招生名額94%），主因是專業群科甄選入學的名額增加。
考量學生升學選擇權益，106學年還有37所五專，提供4604個招生名額，將與各該區內高級中等學校共同辦理免試入學分發作業，報名、成績採計方式、超額比序項目及模式，依所在就學區免試入學作業要點及簡章規定辦理。
國教署指出，為逐步落實「全面免試，就近入學」政策，教育部規劃自106學年起試辦高級中等學校學習區完全免試入學，由公立高中先試辦，如該校招生名額可完全容納附近幾所國中的畢業生，學生就可免試就讀，無需採計國中會考成績，106學年共有15所公立學校試辦，提供2306個名額(一般生名額2281名）。
106學年度仍採免試入學、特色招生考試分發入學「一次分發到位」，國教署表示，各就學區將於6月20日公告免試名額並開放個人序位查詢及志願選填（基北區6月22日），7月11日放榜，7月13日報到。1060116
(中央社)
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