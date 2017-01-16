國際慈善組織：世界半數財富聚集在8人手中

一間豪宅的餐桌。(圖\Shutterstock)

國際慈善組織樂施會(Oxfam)今天發表的報告表示，全世界約一半的財富都聚集在8人手中，顯示世界貧富差距日益擴大，主要原因來自企業模式、企業避稅、低薪等。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，這8個人分別是比爾‧蓋茲(Bill Gates)、時尚品牌Zara老闆Amancio Ortega、投資大亨巴菲特(Warren Buffett)、墨西哥電信企業大亨史林(Carlos Slim Helu)、亞馬遜創辦人傑佛瑞·貝佐斯(Jeff Bezos)、臉書創辦人祖克伯(Mark Zuckerberg)、甲骨文公司總裁Larry Ellison和前紐約市場兼彭博社(Bloomberg)老闆Michael Bloomberg。

這個Oxfam發表在世界經濟論壇(World Economic Forum)的報告指出，根據來自印度和中國的最新的資料，全世界一半最貧窮的人口擁有的財富比之前預期的要少，去年該慈善組織估計全世界一半的財富集中在62人身上，但獲得最新數據後發現這個數字應該下修到9人。

自從2015年起，全世界最富有的1%族群擁有比其他99%人口還要多的財富，未來20年中500人將把超過21億美元的資產傳給其子女，這些龐大的資產相當於有13億人口的印度的GDP。

這份報告表示，貧富不均的情況越來越嚴重的原因包括，企業的經營模式越來越趨向提供服務給富人和企業總裁。企業商業模式也傾向避稅、降低員工薪資和壓榨生產者等，而不是貢獻給經濟、使所有人受益。

Oxfam英國總裁Mark Goldring表示，一群人數不到可塞滿一台高爾夫球車的富人，居然擁有全球超過一半的財富，這點實在令人震驚。這也表示今晚全球9人中也有1人會挨餓，但少數意外富翁卻要好幾輩子的時間才花的完他們的財富。

世界最貧窮的人口生活越來越困難，在1988年到2011年間，這個族群的收入只增加了10%或是65美元，但世界最富有的1%人口的收入增加了182倍或1.18萬美元。

(中時電子報)