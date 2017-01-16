澳網》女單爆冷! 世界第4哈麗普首輪吞敗
澳網會內賽第一天就爆冷，女單大會第4種子羅馬尼亞好手哈麗普，16日首輪3比6、1比6不敵世界排名第52美國女將羅傑絲(Shelby Rogers)，連續第2年澳網女單一輪遊。
24歲的羅傑絲首盤第6局就率先破發哈麗普，第2盤更是1比1後連下5局，此役擊出26顆致勝球，勝過哈麗普的18記，僅花75分鐘就拍落大會第4種子，「非常不可思議。但我今天表現不錯。去年沒能打進澳網，能站上澳網格外有意義。」
大會第7種子西班牙女將穆古如莎，首輪同樣打得不輕鬆，一度叫出醫療暫停，最終7比5，6比4才擊敗紐西蘭選手艾拉柯薇奇（Marina Erakovic）。奧運女單金牌波多黎各女將莫妮卡普伊，則以6比0、6比1輕鬆闖進次輪。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。