澳網》女單爆冷! 世界第4哈麗普首輪吞敗

羅馬尼亞好手哈麗普爆冷首輪出局。(美聯社)

美國女將羅傑絲擊敗哈麗普挺進次輪。(美聯社)

澳網會內賽第一天就爆冷，女單大會第4種子羅馬尼亞好手哈麗普，16日首輪3比6、1比6不敵世界排名第52美國女將羅傑絲(Shelby Rogers)，連續第2年澳網女單一輪遊。

24歲的羅傑絲首盤第6局就率先破發哈麗普，第2盤更是1比1後連下5局，此役擊出26顆致勝球，勝過哈麗普的18記，僅花75分鐘就拍落大會第4種子，「非常不可思議。但我今天表現不錯。去年沒能打進澳網，能站上澳網格外有意義。」

大會第7種子西班牙女將穆古如莎，首輪同樣打得不輕鬆，一度叫出醫療暫停，最終7比5，6比4才擊敗紐西蘭選手艾拉柯薇奇（Marina Erakovic）。奧運女單金牌波多黎各女將莫妮卡普伊，則以6比0、6比1輕鬆闖進次輪。

(中時電子報)