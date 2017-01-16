80億辛苦錢人間蒸發 強尼戴普52頁狀子怒告金控集團
好萊塢一線紅星強尼戴普(Johnny Depp)，去年人生運勢算是走到了低谷，與嫩妻安珀的婚姻破局，纏鬥半年並奉上2.2億台幣才恢復單身，又被選為好萊塢年度CP值最低的明星，而這衰運看來也延伸到了新的一年，本月13日強哥又進了法院，怒控知名金控集團瀆職，讓他辛苦拍戲賺來的2.5億美金(約台幣80億)就這樣人間蒸發。
據《US Magazine》報導，強尼戴普寫了整整52頁的狀子，控告曼德爾金控集團(The Mandel Co, The Management Group,TMG)及相關員工不當管理他的財產，更生氣的是，如此不專業的理財團隊，按合約竟得以抽取1億美金(約32億台幣)作為佣金，讓他感到不滿。
據控訴書內容，強尼戴普一直都將財產及法律事務，交給專業的金融人士打理，好確保財產有所保障，沒想到會發生這種事情，「強尼戴普多年來努力工作賺來的大筆財富，但金融公司卻嚴重處理不當，甚至根本運用了詐欺手段，讓他損失上千萬美金辛苦錢，更因此得處分其他資產，好填補金融公司造成的損失」，然曼德爾金控方面，卻派律師團隊出面回應表示強哥的指控非事實，強調這大筆錢財之所以蒸發，都是因為強哥自己不負責任的揮霍無度，認為曼德爾金控會贏得這場訴訟，強哥得依約償還公司500萬美金(約16億台幣)貸款。
(中時電子報)
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